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Samsung Galaxy S9 не прошел испытания на прочность

Блогеры канала SquareTrade решили протестировать одну из моделей Samsung на прочность, устроив разнообразные испытания. Блогеры рассказали, что проверку на прочность проходили Galaxy S9 и S9+ и результаты были не утешительными.

Оба устройства не прошли испытания и разбивались во время первого же краш-теста. Для проверки на прочность блогеры подготовили четыре испытания для смртфонов. Первое испытание должно было проверить противоударность корпуса, второе – прочность экрана, третье – испытание крутящимся барабаном и четвертое – тест на гибкость.
Samsung Galaxy S9 не прошел испытания на прочность

Первые три испытания смартфон провалил, разбившись с первого раза, а прошел лишь тест на гибкость, выдержав давление под прессом. Это свойство дано смартфону благодаря AMOLED-экрану и гнущемуся стеклу на задней панели. Компания Samsung уверяла всех пользователей своей продукции в прочности, но оказалось, что смартфон может разбиться во время первого падения. А ремонт такого девайся, обойдется дорого.
Технологии
Добавил: Oleneva Сегодня, 06:00
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