Samsung Galaxy S9 не прошел испытания на прочность

Оба устройства не прошли испытания и разбивались во время первого же краш-теста. Для проверки на прочность блогеры подготовили четыре испытания для смртфонов. Первое испытание должно было проверить противоударность корпуса, второе – прочность экрана, третье – испытание крутящимся барабаном и четвертое – тест на гибкость.Первые три испытания смартфон провалил, разбившись с первого раза, а прошел лишь тест на гибкость, выдержав давление под прессом. Это свойство дано смартфону благодаря AMOLED-экрану и гнущемуся стеклу на задней панели. Компания Samsung уверяла всех пользователей своей продукции в прочности, но оказалось, что смартфон может разбиться во время первого падения. А ремонт такого девайся, обойдется дорого.