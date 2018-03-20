АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Черные дыры Ямала могут выпустить наружу неизвестные науке вирусы и станут причиной начала Апокалипсиса
EUR 70.60 USD 57.55
Курс валют на 20.03.2018

Хакеры использовали снимки Скарлетт Йохансон для распространения вируса

Скарлетт Йохансон имеет большую популярность среди хакеров, которые часто используют ее снимки для доставки вируса.

Хакеры использовали снимки Скарлетт Йохансон для распространения вируса

Между тем основными объектами для осуществляемых кибератак являются Системы управления базами данных - СУБД PostgreSQL. Специалистами обнаружен на фото Скарлетт Йохансон вредоносный код. Это фото опубликовано в рамках хостинга изображений imagehousing.com. Данный вирус запрограммировали так, чтобы после скачивания снимков методом подбора отыскать пароль к профилю непосредственно дефолтного пользователя СУБД. В конце осуществляется установка на устройство майнера.

На счетах хакеров более трёхссот монет Monero (90 000 долларов). В Сети имеется 710 000 уязвимых серверов PostgreSQL. Их часть пазмещена в облаках AWS. Последняя из крупных массовых зафиксированных атак на пользовательские компьютеры произошла в начале марта. Хакеры тогда пытались криптомайнерами заразить более 400 000 компьютеров.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 05:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Samsung Galaxy S9 не прошел испытания на прочность
Хакеры использовали снимки Скарлетт Йохансон для
В Сети появилось промо-изображение Xiaomi Mi MIX
Ученые: Сильные магнитные бури могут уничтожить
Американские специалисты разработали
В Ростове крысы захватили территорию Братского
Для Android в «Яндекс.Браузере» появились виджеты
В Сети появилась информация о стоимости Huawei
Ученые: Большая мошонка указывает на неверность
ESA сообщило куда может рухнуть неисправная
В России работают над двигателем для сверхлегких
Bluboo рассекретила параметры смартфона S3 с
HyperX анонсировала модули ОЗУ Fury DDR4 и Impact
Беспилотный автомобиль компании Uber насмерть
Ученый Мичио Каку показал как выглядят пришельцы
Ученые: Круглый червь может реагировать на
Ученые: Вязание помогает избавиться от
Apple в конце марта представит бюджетный iPhone
Мумии инопланетян с плато Наска оказались
Возлюбленная погибшего Егора Клинаева проводит
Ученые раскрыли секрет звездообразования вокруг
«Яндекс» уменьшил на 40% количества сайтов с
«Табакерка» представляет первую премьеру без
IBM создала микрокомпьютер площадью 1 квадратный
Ученые: В нашей Вселенной могут находиться пустые
Новая форма жизни рассказала исследователям об
Xiaomi выпускает электрическую многоцелевую плиту
NASA разрабатывает проект восьмитонного
Океаны Марса сформировались благодаря массивным
Абоненты «Мегафона» получили доступ к музыке
Просмотреть все новости