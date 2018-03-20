Хакеры использовали снимки Скарлетт Йохансон для распространения вируса
Скарлетт Йохансон имеет большую популярность среди хакеров, которые часто используют ее снимки для доставки вируса.
Между тем основными объектами для осуществляемых кибератак являются Системы управления базами данных - СУБД PostgreSQL. Специалистами обнаружен на фото Скарлетт Йохансон вредоносный код. Это фото опубликовано в рамках хостинга изображений imagehousing.com. Данный вирус запрограммировали так, чтобы после скачивания снимков методом подбора отыскать пароль к профилю непосредственно дефолтного пользователя СУБД. В конце осуществляется установка на устройство майнера.
На счетах хакеров более трёхссот монет Monero (90 000 долларов). В Сети имеется 710 000 уязвимых серверов PostgreSQL. Их часть пазмещена в облаках AWS. Последняя из крупных массовых зафиксированных атак на пользовательские компьютеры произошла в начале марта. Хакеры тогда пытались криптомайнерами заразить более 400 000 компьютеров.
Между тем основными объектами для осуществляемых кибератак являются Системы управления базами данных - СУБД PostgreSQL. Специалистами обнаружен на фото Скарлетт Йохансон вредоносный код. Это фото опубликовано в рамках хостинга изображений imagehousing.com. Данный вирус запрограммировали так, чтобы после скачивания снимков методом подбора отыскать пароль к профилю непосредственно дефолтного пользователя СУБД. В конце осуществляется установка на устройство майнера.
На счетах хакеров более трёхссот монет Monero (90 000 долларов). В Сети имеется 710 000 уязвимых серверов PostgreSQL. Их часть пазмещена в облаках AWS. Последняя из крупных массовых зафиксированных атак на пользовательские компьютеры произошла в начале марта. Хакеры тогда пытались криптомайнерами заразить более 400 000 компьютеров.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 05:00