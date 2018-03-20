Хакеры использовали снимки Скарлетт Йохансон для распространения вируса

Между тем основными объектами для осуществляемых кибератак являются Системы управления базами данных - СУБД PostgreSQL. Специалистами обнаружен на фото Скарлетт Йохансон вредоносный код. Это фото опубликовано в рамках хостинга изображений imagehousing.com. Данный вирус запрограммировали так, чтобы после скачивания снимков методом подбора отыскать пароль к профилю непосредственно дефолтного пользователя СУБД. В конце осуществляется установка на устройство майнера.На счетах хакеров более трёхссот монет Monero (90 000 долларов). В Сети имеется 710 000 уязвимых серверов PostgreSQL. Их часть пазмещена в облаках AWS. Последняя из крупных массовых зафиксированных атак на пользовательские компьютеры произошла в начале марта. Хакеры тогда пытались криптомайнерами заразить более 400 000 компьютеров.