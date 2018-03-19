Ольга Бузова наняла себе телохранителя

Вблизи с Бузовой робко шествовал Антон, показывая дорогу, а немного поодаль держался и сам охранник теледивы. Мужчина также прикрывал ей спину в тот момент, когда Оля опускала свой бюллетень в урну и давала небольшое интервью на тему того, что очень хочет встретиться с Владимиром Путиным.Телеведущая заявила, что первым людям страны всегда найдется о чем поговорить. Конкретные детали интересующих ее вопросов она раскрывать не стала, но, по всей видимости, это что-то невероятно важное.