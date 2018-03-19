Синее настроение Евгении Феофилактовой очаровало фанатов
Бывшая участница одиозного телепроекта "Дом-2" Евгения Феофилактова ведёт очень активную жизнь в социальных сетях.
Девушка не только выкладывает зарисовки о своей жизни, но и также рекламирует одежду и различные женские аксессуары. В очередной публикации в Инстаграме девушка выложила снимок, на котором стоит в шикарном брючном костюме.
Надо отметить, что многочисленные подписчики Жени, которых около полутора миллионов, сразу начали откликаться на данный пост и слать ей комментарии и лайки.
Девушка не только выкладывает зарисовки о своей жизни, но и также рекламирует одежду и различные женские аксессуары. В очередной публикации в Инстаграме девушка выложила снимок, на котором стоит в шикарном брючном костюме.
"Цвет настроения синий", - подписывает фотографию бывшая жена Антона Гусева.
Надо отметить, что многочисленные подписчики Жени, которых около полутора миллионов, сразу начали откликаться на данный пост и слать ей комментарии и лайки.
"Очень красивая", "Этот цвет очень Вам идёт! И вообще Вы ещё больше расцвели!". "Цвет шикарный", "Красавица", - в частности пишут подписчики Евгении Феофилактовой.