Синее настроение Евгении Феофилактовой очаровало фанатов

"Цвет настроения синий", - подписывает фотографию бывшая жена Антона Гусева.

"Очень красивая", "Этот цвет очень Вам идёт! И вообще Вы ещё больше расцвели!". "Цвет шикарный", "Красавица", - в частности пишут подписчики Евгении Феофилактовой.

Девушка не только выкладывает зарисовки о своей жизни, но и также рекламирует одежду и различные женские аксессуары. В очередной публикации в Инстаграме девушка выложила снимок, на котором стоит в шикарном брючном костюме.Надо отметить, что многочисленные подписчики Жени, которых около полутора миллионов, сразу начали откликаться на данный пост и слать ей комментарии и лайки.