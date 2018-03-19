АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Черные дыры Ямала могут выпустить наружу неизвестные науке вирусы и станут причиной начала Апокалипсиса
EUR 70.81 USD 57.49
Курс валют на 17.03.2018

Синее настроение Евгении Феофилактовой очаровало фанатов

Бывшая участница одиозного телепроекта "Дом-2" Евгения Феофилактова ведёт очень активную жизнь в социальных сетях.

Девушка не только выкладывает зарисовки о своей жизни, но и также рекламирует одежду и различные женские аксессуары. В очередной публикации в Инстаграме девушка выложила снимок, на котором стоит в шикарном брючном костюме.

Синее настроение Евгении Феофилактовой очаровало фанатов

"Цвет настроения синий", - подписывает фотографию бывшая жена Антона Гусева.

Надо отметить, что многочисленные подписчики Жени, которых около полутора миллионов, сразу начали откликаться на данный пост и слать ей комментарии и лайки.

"Очень красивая", "Этот цвет очень Вам идёт! И вообще Вы ещё больше расцвели!". "Цвет шикарный", "Красавица", - в частности пишут подписчики Евгении Феофилактовой.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:26
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Автобренд Cadillac занялся троллингом автопилота
Уникальный суперкар Ferrari 599 SA Aperta в
Российские космонавты испытают систему
На TENAA появился смартфон Lenovo K350
Суд арестовал имущество экс-супруги Армена
Анастасия Волочкова мечтает о роскошной свадьбе в
В Ростове кенгуру уложил на лопатки артистов
Самый маленький кроссовер Audi появится через 2
Ольга Бузова наняла себе телохранителя
Синее настроение Евгении Феофилактовой очаровало
Осенью состоится презентация нового поколения
В США кот после 14-летних странствий вернулся к
BMW M760Li проиграл в дуэли с мотоциклом Ducati’s
Японцы показали робота-аватара MELTANT-&#945;
Саша Черно и Иосиф Оганесян прошли в следующий
Вера Сотникова показала раритетное фото с
Ученые: Внеземные цивилизации могут находиться на
Шлем VR Oculus Go появится на рынке 1 мая
Камеры МКС зафиксировали группу внеземных
Фолловеры считают ненадежность Ольги Бузовой
Ученые: Здоровое ожирение не оказывает
Бывшая девушка Евгения Кузина Соболевская нашла
Oppo представила смартфоны Oppo R15 и R15 Dream
Renault выпустит купе-кроссовер схожий с BMW
Баньщик переутомил Ксению Бородину и ее подруг
Зрители подозревают, что у Леры Голд есть не
LG готовит к выходу смартфон с раскладывающимся
Orbital ATK работает над космическим буксиром
Актёр Эдди Редмэйн стал отцом во второй раз
Алёна Савкина заявила, что хочет взять себе
Просмотреть все новости