В Сети появилось промо-изображение Xiaomi Mi MIX 2S

По фото видно, что в нижней части передней панели есть небольшой отступ, в котором будет располагаться фронтальная камера и другие сенсоры. На задней панели корпуса должна появиться сдвоенная основная камера с опциями двухкратного зума и замедленной съемки.Помимо этого известно, что смартфон Xiaomi Mi MIX 2S получит технологию зарядки Qi. Из основного стоит выделить 5,99-дюймовый дисплей с разрешением 2160 на 1080 пикселей. В аппаратной платформе работает процессор Qualcomm Snapdragon 845 с восемью ядрами, тактовая частота работы которого достигает отметки в 2,8 ГГц. В пару к нему установили GPU Adreno 630 и модем сотовой связи Snapdragon X20 LTE. В продаже появится два варианта – 6/64 и 8/256 Гб. Аккумулятор на 3400 мАч поддерживает опцию быстрой зарядки Quick Charge 3.0.