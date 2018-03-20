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В Сети появилось промо-изображение Xiaomi Mi MIX 2S

27 марта компания Xiaomi представит свой смартфон Mi MIX 2S. Недавно в Сети было опубликовано официальное промо-изображение флагмана.

В Сети появилось промо-изображение Xiaomi Mi MIX 2S


По фото видно, что в нижней части передней панели есть небольшой отступ, в котором будет располагаться фронтальная камера и другие сенсоры. На задней панели корпуса должна появиться сдвоенная основная камера с опциями двухкратного зума и замедленной съемки.

Помимо этого известно, что смартфон Xiaomi Mi MIX 2S получит технологию зарядки Qi. Из основного стоит выделить 5,99-дюймовый дисплей с разрешением 2160 на 1080 пикселей. В аппаратной платформе работает процессор Qualcomm Snapdragon 845 с восемью ядрами, тактовая частота работы которого достигает отметки в 2,8 ГГц. В пару к нему установили GPU Adreno 630 и модем сотовой связи Snapdragon X20 LTE. В продаже появится два варианта – 6/64 и 8/256 Гб. Аккумулятор на 3400 мАч поддерживает опцию быстрой зарядки Quick Charge 3.0.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 04:00
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