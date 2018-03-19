Саша Черно и Иосиф Оганесян прошли в следующий этап свадебного конкурса

На съемках эфира появилась мама участника, Репсима Оганесовна. К слову, женщина не стала скрывать своей позиции, что она против, чтобы Иосиф взял в жены Сашу, и уверена - ее сын не женится на Черно.Родительница заявила, что ничего в их отношениях не понимает, и призналась, что ей совершенно не нравится хамство и грубость Александры. Мама думает, что девушка уже никогда не изменит свой характер. Сам же Иосиф сказал, что видит будущее только с Сашей, вот только Черно расстроилась до слез из-за слов его матери.В итоге возлюбленные прошли проверку на детекторе лжи, честно ответив на все вопросы. И, как оказалось, оба всегда были верны друг другу. Поклонники скандальной телестройки проголосовали и единым мнением пропустили Иосифа и Сашу в следующий этап конкурса «Свадьба на миллион».