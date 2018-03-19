АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Черные дыры Ямала могут выпустить наружу неизвестные науке вирусы и станут причиной начала Апокалипсиса
EUR 70.81 USD 57.49
Курс валют на 17.03.2018

Саша Черно и Иосиф Оганесян прошли в следующий этап свадебного конкурса

Участники одиозного телепроекта «Дом-2» Иосиф Оганесян и Саша Черно прошли проверку на детекторе лжи.

На съемках эфира появилась мама участника, Репсима Оганесовна. К слову, женщина не стала скрывать своей позиции, что она против, чтобы Иосиф взял в жены Сашу, и уверена - ее сын не женится на Черно.

Саша Черно и Иосиф Оганесян прошли в следующий этап свадебного конкурса

Родительница заявила, что ничего в их отношениях не понимает, и призналась, что ей совершенно не нравится хамство и грубость Александры. Мама думает, что девушка уже никогда не изменит свой характер. Сам же Иосиф сказал, что видит будущее только с Сашей, вот только Черно расстроилась до слез из-за слов его матери.

В итоге возлюбленные прошли проверку на детекторе лжи, честно ответив на все вопросы. И, как оказалось, оба всегда были верны друг другу. Поклонники скандальной телестройки проголосовали и единым мнением пропустили Иосифа и Сашу в следующий этап конкурса «Свадьба на миллион».
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:07
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Автобренд Cadillac занялся троллингом автопилота
Уникальный суперкар Ferrari 599 SA Aperta в
Российские космонавты испытают систему
На TENAA появился смартфон Lenovo K350
Суд арестовал имущество экс-супруги Армена
Анастасия Волочкова мечтает о роскошной свадьбе в
В Ростове кенгуру уложил на лопатки артистов
Самый маленький кроссовер Audi появится через 2
Ольга Бузова наняла себе телохранителя
Синее настроение Евгении Феофилактовой очаровало
Осенью состоится презентация нового поколения
В США кот после 14-летних странствий вернулся к
BMW M760Li проиграл в дуэли с мотоциклом Ducati’s
Японцы показали робота-аватара MELTANT-&#945;
Саша Черно и Иосиф Оганесян прошли в следующий
Вера Сотникова показала раритетное фото с
Ученые: Внеземные цивилизации могут находиться на
Шлем VR Oculus Go появится на рынке 1 мая
Камеры МКС зафиксировали группу внеземных
Фолловеры считают ненадежность Ольги Бузовой
Ученые: Здоровое ожирение не оказывает
Бывшая девушка Евгения Кузина Соболевская нашла
Oppo представила смартфоны Oppo R15 и R15 Dream
Renault выпустит купе-кроссовер схожий с BMW
Баньщик переутомил Ксению Бородину и ее подруг
Зрители подозревают, что у Леры Голд есть не
LG готовит к выходу смартфон с раскладывающимся
Orbital ATK работает над космическим буксиром
Актёр Эдди Редмэйн стал отцом во второй раз
Алёна Савкина заявила, что хочет взять себе
Просмотреть все новости