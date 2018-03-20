Для Android в «Яндекс.Браузере» появились виджеты

Для пользователей уже доступны виджеты с информацией касательно погоды, котировок, пробок, новостей. Бесплатную версию можно загрузить в рамках магазина Google Play. Разработчики отмечают, что идея создания виджета появилась вследствие популярности «Яндекс.Браузера» - «Яндекса». Страницы данного ресурса каждый день посещают 40% от всей аудитории. Пользователи на площадку заходят для поиска чего-либо и для получения оперативных данных.Создатели данный путь решили сократить, добавив в браузер подобные блоки. Это позволит пользователям составить картинку дня непосредственно после запуска приложения. Имеется также возможность получения доступа к собственным виджетам с прочего сайта. Для этого нужно кликнуть на кнопку «Я».