В Сети появилась информация о стоимости Huawei P20 и P20 Pro для европейского рынка

Отмечается, что Huawei P20 получил 5,8-дюймовый дисплей, 4 гигабайта оперативной памяти и 128 Гб памяти на встроенном накопителе. Разрешение матрицы составит 2280 x 1080 пикселей. Цена такой модели будет на уровне 679 евро. Что касается Huawei P20 Pro, за 899 евро пользователю предложат 6,1-дюймовый дисплей с аналогичным разрешением, 6 Гб ОЗУ и 128 Гб ПЗУ.За автономность у младшей модели ответит аккумулятор с емкостью 3400 мАч, а во втором случае это будет батарея на 4000 мАч.Известно, что официальное представление обеих смартфонов состоится в рамках мероприятия, которое назначено в Париже на 27 марта.