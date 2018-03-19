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В Сети появилась информация о стоимости Huawei P20 и P20 Pro для европейского рынка

Редактор немецкого сайта WinFuture Роланд Квандт опубликовал рендеры смартфонов Huawei P20 и P20 Pro. Помимо этого он указал европейские ценники для этих устройств

В Сети появилась информация о стоимости Huawei P20 и P20 Pro для европейского рынка


Отмечается, что Huawei P20 получил 5,8-дюймовый дисплей, 4 гигабайта оперативной памяти и 128 Гб памяти на встроенном накопителе. Разрешение матрицы составит 2280 x 1080 пикселей. Цена такой модели будет на уровне 679 евро. Что касается Huawei P20 Pro, за 899 евро пользователю предложат 6,1-дюймовый дисплей с аналогичным разрешением, 6 Гб ОЗУ и 128 Гб ПЗУ.

За автономность у младшей модели ответит аккумулятор с емкостью 3400 мАч, а во втором случае это будет батарея на 4000 мАч.
Известно, что официальное представление обеих смартфонов состоится в рамках мероприятия, которое назначено в Париже на 27 марта.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 23:55
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