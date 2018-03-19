Ученые: В нашей Вселенной могут находиться пустые “черные звезды” с гравитационными излучениями

Они отметили, что вакуум не является пустым местом, потому что там существует бесконечное число пар античастиц и позитивных аналогов, которые могут рождаться и самоуничтожаться. Взаимодействие влияет на процесс поляризации света с учетом силы магнитных полей, после чего он распадается на два луча. Также это относится к воздействию квантового “моря” на атомы. Ученые в 30-х годах исследовали эффект, но им не удалось заметить его на практике.Однако он может создавать необычные космические светила, имеющие плотность черных дыр, без видоизменений. Вакуумные частицы внутри умирающей звезды могут оттолкнуть друг друга из-за высокого давления и температуры, после чего в центре формируется новая структура, не пропускающая различные излучения кроме волн, возникающих во время сближения с другими объектами.