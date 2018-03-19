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Ученые: В нашей Вселенной могут находиться пустые “черные звезды” с гравитационными излучениями

Американские физики считают, что в нашей Вселенной могут находиться пустые “черные звезды” с гравитационными излучениями. Эти экзотические объекты компактнее нейтронных звезд и не смогут превращаться в дыры.

Они отметили, что вакуум не является пустым местом, потому что там существует бесконечное число пар античастиц и позитивных аналогов, которые могут рождаться и самоуничтожаться. Взаимодействие влияет на процесс поляризации света с учетом силы магнитных полей, после чего он распадается на два луча. Также это относится к воздействию квантового “моря” на атомы. Ученые в 30-х годах исследовали эффект, но им не удалось заметить его на практике.

Ученые: В нашей Вселенной могут находиться пустые “черные звезды” с гравитационными излучениями


Однако он может создавать необычные космические светила, имеющие плотность черных дыр, без видоизменений. Вакуумные частицы внутри умирающей звезды могут оттолкнуть друг друга из-за высокого давления и температуры, после чего в центре формируется новая структура, не пропускающая различные излучения кроме волн, возникающих во время сближения с другими объектами.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 22:50
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