Фолловеры считают ненадежность Ольги Бузовой позором

«Нормально так, на 2 месяца перенесли. Посмеялись над народом», - написали расстроенные пользователи Сети, убежденные, что это очередной позор для знаменитости.

Ольга не только работает в качестве ведущей и покоряет отечественную сцену в амплуа певицы, но и активно демонстрирует себя на актерском поприще. Поклонники после просмотра театральной постановки с Бузовой раскритиковали ее выступление, обвинив девушку в отсутствии таланта, однако спектакль «Мужчина нарасхват» отправился в турне.Однако в Воронеже пьеса должна был состояться сегодня, вот только Бузова сообщила о переносе выступления на конец мая.Фолловеры недружелюбно восприняли такую новость, заявив, что Ольга Бузова очень ненадежная личность. По их словам, актриса абсолютно не заботится о своих фанатах, которые заранее приобретают билеты на выступление, распланировав свое время на март и освободив определенный вечер, а ведь некоторые даже специально покупали наряд.Ольга итак в последнее время довольно часто позволяет себе позориться, а в частности, демонстрируя обнаженную попу и грудь с крыши высотки.