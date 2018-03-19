Бывшая девушка Евгения Кузина Соболевская нашла себе второго мужа в Германии

Марта Соболевская запомнилась многим зрителям нашумевшего «Дома-2» не только своим непродолжительным романом с Евгением Кузиным, но также и скандалом, связанным с появившимся в то время в интернете видеороликом интимного содержания, который опубликовал её бывший муж. Именно это и стало причиной ухода девушки с телестройки, ведь выдержать такого позора она просто не смогла.Как оказалось, даже после случившихся событий Марта Соболевская смогла встретить достойного мужчину, который является гражданином Германии, а потому после свадьбы девушка переехала жить именно туда. Не так давно экс-возлюбленная Кузина вернулась в Россию, ведь она хочет закончить МГУ. Также бывшая проектантка успешно владеет интернет-магазином и планирует заняться сольной карьерой певицы.