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Бывшая девушка Евгения Кузина Соболевская нашла себе второго мужа в Германии

Бывшая проектная девушка Евгения Кузина Марта Соболевская нашла себе второго мужа в Германии. Сейчас девушка прилетела в Россию, чтобы отучиться в МГУ, о чём с гордостью заявляет на своей странице в Instagram.

Бывшая девушка Евгения Кузина Соболевская нашла себе второго мужа в Германии

Марта Соболевская запомнилась многим зрителям нашумевшего «Дома-2» не только своим непродолжительным романом с Евгением Кузиным, но также и скандалом, связанным с появившимся в то время в интернете видеороликом интимного содержания, который опубликовал её бывший муж. Именно это и стало причиной ухода девушки с телестройки, ведь выдержать такого позора она просто не смогла.

Как оказалось, даже после случившихся событий Марта Соболевская смогла встретить достойного мужчину, который является гражданином Германии, а потому после свадьбы девушка переехала жить именно туда. Не так давно экс-возлюбленная Кузина вернулась в Россию, ведь она хочет закончить МГУ. Также бывшая проектантка успешно владеет интернет-магазином и планирует заняться сольной карьерой певицы.
dzen / Общество / Культура
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 18:32
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