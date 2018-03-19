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Зрители подозревают, что у Леры Голд есть не самое приятное прошлое, которое та скрывает

Зрители подозревают, что в скором времени на «Доме-2» прозвучат некоторые не самые приятные подробности из прошлого Леры Голд. Поводом для таких слухов стала чересчур раздражительная реакция девушки на Артёма Сороку.

Зрители подозревают, что у Леры Голд есть не самое приятное прошлое, которое та скрывает

В Сети стали появляться слухи о том, что участница телепроекта «Дом-2» Лера Голд вскоре может удивить всех своей историей прошлого. Хейтеры подозревают, что девушка может быть каким-то образом связана с эскорт-услугами. Поводом для таких размышлений стала фамилия Голд, которая вряд ли является настоящей.

Фолловеры также обратили внимание, что несколько раз Артём Сорока, который так раздражает девушку, будто бы случайно называл её Викой, довольно хитро при этом глядя ей в глаза. Пользователи Сети уже решили, что Лере Голд есть, что скрывать, а молодой музыкант знает об этом, потому и не даёт ей покоя.
dzen / Общество / Культура
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 18:19
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