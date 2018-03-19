NASA разрабатывает проект восьмитонного космического корабля для уничтожения астероидов

Сейчас ученые ведут наблюдения за всеми небесными телами, а также создали шкалу для оценки их вероятного падения на нашу планету. Раньше агентство имело в каталоге 5000 объектов, но теперь их количество увеличилось до миллиона. Эксперты неоднократно поднимали вопрос о защите человечества, предлагая сбивать астероиды ракетами или орбитальным лазером, чтобы заставить их изменить траекторию полета.Первой мишенью стал объект Бенну, который уже хорошо изучен радарами. Он может максимально приблизиться к Земле в 2136 г, но положительные процессы, касающиеся сдвига его орбиты, зависят от времени отправки космических кораблей. Один HAMMER может сбить 150-метровый аналог, если его выпустить в космос на 10 лет раньше, но этого недостаточно для защиты планеты. Потому было решено вооружить новинку орудиями, чтобы “ядерная” версия могла быстро справиться с неожиданными гостями.