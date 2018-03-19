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NASA разрабатывает проект восьмитонного космического корабля для уничтожения астероидов

NASA разрабатывает проект восьмитонного космического корабля для уничтожения астероидов. Он будет оснащен ядерными и гиперзвуковыми зарядами, позволяющими избавиться от опасных космических объектов.

Сейчас ученые ведут наблюдения за всеми небесными телами, а также создали шкалу для оценки их вероятного падения на нашу планету. Раньше агентство имело в каталоге 5000 объектов, но теперь их количество увеличилось до миллиона. Эксперты неоднократно поднимали вопрос о защите человечества, предлагая сбивать астероиды ракетами или орбитальным лазером, чтобы заставить их изменить траекторию полета.

NASA разрабатывает проект восьмитонного космического корабля для уничтожения астероидов


Первой мишенью стал объект Бенну, который уже хорошо изучен радарами. Он может максимально приблизиться к Земле в 2136 г, но положительные процессы, касающиеся сдвига его орбиты, зависят от времени отправки космических кораблей. Один HAMMER может сбить 150-метровый аналог, если его выпустить в космос на 10 лет раньше, но этого недостаточно для защиты планеты. Потому было решено вооружить новинку орудиями, чтобы “ядерная” версия могла быстро справиться с неожиданными гостями.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 22:40
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