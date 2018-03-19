Анджелина Джоли назвала собственные изъяны внешности

Недавно Анджелина в интервью ответила на много вопросов касательно её красоты. Знаменитость рассказала, что на её лице при первой беременности появились пигментные пятна, что крайне раздражало артистку. Она была вынуждена сделать специальные процедуры для того, чтобы избавиться от данных потемнений.По словам актрисы, она смотрит в зеркало и видит, что становится похожей на свою маму, что её согревает. Джоли поведала, что ей даже нравится видеть себя стареющей. По её мнению, это значит то, что она жива и просто становится старше. Это, естественно, не значит, что артистка любит свои пигментные пятна. Но, по словам артистки, она видит все свои недостатки, при этом относится к ним спокойно. Энджи также сказала, что ей искренне жалко людей, которым некомфортно в своём теле.