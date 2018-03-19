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Ученые: Чистая вода во время полоскания белья выводит из тканей мыльный состав вместе с грязью

Ученые отметили, что белье необходимо полоскать в чистой воде. Она выводит из тканей мыльный состав вместе с грязью.

Стирка вещей делится на два этапа, так что сначала поверхность тканей очищается от загрязнения, а потом уже вода начинает выводить грязь из внутренних волокон. Однако эти действия не могут избавить белье от оставшихся микробов, но сильный напор влаги поможет решить данную проблему.

Ученые: Чистая вода во время полоскания белья выводит из тканей мыльный состав вместе с грязью


Ученые отметили, что свежие пятна можно быстрее убрать с помощью воды без мыльного раствора. Многие порошки только закупоривают волокна и не дают желаемого эффекта. После загрязнения достаточно провести такую процедуру и получить результат.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 22:25
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