Ученые: Чистая вода во время полоскания белья выводит из тканей мыльный состав вместе с грязью

Стирка вещей делится на два этапа, так что сначала поверхность тканей очищается от загрязнения, а потом уже вода начинает выводить грязь из внутренних волокон. Однако эти действия не могут избавить белье от оставшихся микробов, но сильный напор влаги поможет решить данную проблему.Ученые отметили, что свежие пятна можно быстрее убрать с помощью воды без мыльного раствора. Многие порошки только закупоривают волокна и не дают желаемого эффекта. После загрязнения достаточно провести такую процедуру и получить результат.