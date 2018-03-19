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Алёна Савкина заявила, что хочет взять себе фамилию Яббарова

Участница нашумевшего реалити-шоу «Дом-2» Алёна Савкина шокировала зрителей заявлением о том, что хочет взять фамилию Яббарова. Девушка мечтает о том, что они с возлюбленным поженятся, а также считает, что его фамилия ей очень даже идёт.

Алёна Савкина заявила, что хочет взять себе фамилию Яббарова

Алёна Савкина не так давно смогла переступить через себя, чтобы простить предавшего её Илью Яббарова. Несмотря на то, что мужчина даже собирался отправиться в ЗАГС с Ольгой Жариковой, сестра Ольги Рапунцель решила, что не готова потерять своего возлюбленного.

Теперь же Савкина снова нашла, чем зацепить публику, заявив, что хочет сменить фамилию на Яббарова. Фолловеры в социальной сети удивились, узнав о намерениях девушки, а также не совсем поняли её слов о том, что она хочет, чтобы её отношениям с участником никто не мешал.
dzen / Общество / Культура
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 17:53
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