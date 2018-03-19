Возлюбленная погибшего Егора Клинаева проводит время с Юрием Николаенко

Избранница актёра длительное время не могла смириться с тем, что его уже нет. На днях появилась информация, что Лёля встречается с двадцатичетырёхлетним Владимиром Хацкевичем. Владимир и Ольга выкладывают много совместных видео и фото, и поэтому фанаты предположили, что у молодых артистов роман. Однако СМИ выяснили, что у Хацкевича есть девушка, а актриса встречается совсем с другим молодым человеком.По некоторым сведениям, Баранова встречается с двадцатисемилетним режиссёром Юрием Николаенко. Недавно в аккаунте актрисы появилось много видео и снимков, на которых девушка улыбается в объятиях Юрия. Но в данное время сами актёры официально не объявили касательно того, что они пара.