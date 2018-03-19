Свидетели события из Новой Зеландии запечатлели на камеру “горящий” НЛО
Исследователи получили материалы, присланные свидетелями события из Новой Зеландии. Они запечатлели на камеру “горящий” НЛО, долго кружащийся над поверхностью океана.
В сюжете хорошо видно, что внеземной корабль пришельцев не совершает обычных маневров, а предпочитает зависнуть над выбранными местами и излучает сильное свечение. Многие пользователи сетей уверены, что НЛО старается найти своих собратьев, которые могли стать жертвами аварии.
Эксперты пока выразили разное мнение по такому поводу, потому что часть лиц думает о повреждениях объекта, нуждающегося в помощи. Их коллеги упоминают редкий вид технологий гуманоидов, который уже несколько раз был замечен над страной, после чего население просили специалистов помочь им выяснить природу феномена.
В сюжете хорошо видно, что внеземной корабль пришельцев не совершает обычных маневров, а предпочитает зависнуть над выбранными местами и излучает сильное свечение. Многие пользователи сетей уверены, что НЛО старается найти своих собратьев, которые могли стать жертвами аварии.
Эксперты пока выразили разное мнение по такому поводу, потому что часть лиц думает о повреждениях объекта, нуждающегося в помощи. Их коллеги упоминают редкий вид технологий гуманоидов, который уже несколько раз был замечен над страной, после чего население просили специалистов помочь им выяснить природу феномена.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 22:10