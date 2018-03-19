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«Табакерка» представляет первую премьеру без Олега Табакова

Премьерные показы спектакля «Малгил» по произведениям Даниила Хармса состоятся 20, 21 и 28 марта сего года на исторической сцене «Табакерки» на улице Чаплыгина.

«Табакерка» представляет первую премьеру без Олега Табакова


В пресс-службе Театра признались, что работа продолжается, так как и хотел бы Олег Павлович, для которого в жизни главным и была работа.

Запускали спектакль по рассказам Хармса еще при Табакове. Русский и советский писатель и поэт
Даниил Иванович Хармс – один из основателей русского абсурдизма. Участники этого творческого направления склонялись к гротеску, алогизму и отказу от традиционных форм искусства.

Автор инсценировки и постановщик «Малгила» – ученик Табакова, один из сооснователей «Табакерки», режиссер, заслуженный артист РФ Александр Марин.

Следующим событием после премьеры «Малгил» в Театре Олега Табакова станет ежегодная акция «Ночь театров» 24 марта в большом репетиционном зале Сцены на Сухаревской. В рамках акции – документальный фильм «Табаков русской сцены. Роль в истории».
Культура
Добавил: George21 Сегодня, 23:00
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