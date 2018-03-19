«Табакерка» представляет первую премьеру без Олега Табакова

В пресс-службе Театра признались, что работа продолжается, так как и хотел бы Олег Павлович, для которого в жизни главным и была работа.Запускали спектакль по рассказам Хармса еще при Табакове. Русский и советский писатель и поэтДаниил Иванович Хармс – один из основателей русского абсурдизма. Участники этого творческого направления склонялись к гротеску, алогизму и отказу от традиционных форм искусства.Автор инсценировки и постановщик «Малгила» – ученик Табакова, один из сооснователей «Табакерки», режиссер, заслуженный артист РФ Александр Марин.Следующим событием после премьеры «Малгил» в Театре Олега Табакова станет ежегодная акция «Ночь театров» 24 марта в большом репетиционном зале Сцены на Сухаревской. В рамках акции – документальный фильм «Табаков русской сцены. Роль в истории».