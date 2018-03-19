«Газпром» уничтожает сотни километров труб из-за «Турецкого потока»
Вследствие уменьшения мощностей «Турецкого потока» российский концерн «Газпром» ликвидирует 506 километров трубопроводов.
Уровень мощностей сокращается вдвое – с 63 до 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Ликвидация коснется линейной части восточного маршрута «Южного коридора», а также газоизмерительной станции «Моршанская».
Трубы, подлежащие утилизации, находятся в Краснодарском крае, Ростовской, Волгоградской и Саратовской областях, сообщается в соответствующих материалах компании. Там же указано, что параллельно с этой ликвидацией будут законсервированы третья и четвертая очереди компрессорных станций «Русская», «Казачья» и «Кореновская». Из-за существующих неясностей, касающихся будущей реализации проекта «Южный поток», концерн «Газпром» вынужден обесценить эти объекты на 46 млрд рублей.
Напомним, что строительство трубопровода «Турецкий поток» ведется вместо «Южного потока», реализацию которого остановили в 2014 году. Через «Турецкий поток» планируется экспортировать часть российского газа, которая сегодня транспортируется через территорию Украины.
Уровень мощностей сокращается вдвое – с 63 до 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Ликвидация коснется линейной части восточного маршрута «Южного коридора», а также газоизмерительной станции «Моршанская».
Трубы, подлежащие утилизации, находятся в Краснодарском крае, Ростовской, Волгоградской и Саратовской областях, сообщается в соответствующих материалах компании. Там же указано, что параллельно с этой ликвидацией будут законсервированы третья и четвертая очереди компрессорных станций «Русская», «Казачья» и «Кореновская». Из-за существующих неясностей, касающихся будущей реализации проекта «Южный поток», концерн «Газпром» вынужден обесценить эти объекты на 46 млрд рублей.
Напомним, что строительство трубопровода «Турецкий поток» ведется вместо «Южного потока», реализацию которого остановили в 2014 году. Через «Турецкий поток» планируется экспортировать часть российского газа, которая сегодня транспортируется через территорию Украины.
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Добавил: George21 Сегодня, 17:48