«Газпром» уничтожает сотни километров труб из-за «Турецкого потока»

Уровень мощностей сокращается вдвое – с 63 до 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Ликвидация коснется линейной части восточного маршрута «Южного коридора», а также газоизмерительной станции «Моршанская».Трубы, подлежащие утилизации, находятся в Краснодарском крае, Ростовской, Волгоградской и Саратовской областях, сообщается в соответствующих материалах компании. Там же указано, что параллельно с этой ликвидацией будут законсервированы третья и четвертая очереди компрессорных станций «Русская», «Казачья» и «Кореновская». Из-за существующих неясностей, касающихся будущей реализации проекта «Южный поток», концерн «Газпром» вынужден обесценить эти объекты на 46 млрд рублей.Напомним, что строительство трубопровода «Турецкий поток» ведется вместо «Южного потока», реализацию которого остановили в 2014 году. Через «Турецкий поток» планируется экспортировать часть российского газа, которая сегодня транспортируется через территорию Украины.