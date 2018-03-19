АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Черные дыры Ямала могут выпустить наружу неизвестные науке вирусы и станут причиной начала Апокалипсиса
EUR 70.81 USD 57.49
Курс валют на 17.03.2018

«Газпром» уничтожает сотни километров труб из-за «Турецкого потока»

Вследствие уменьшения мощностей «Турецкого потока» российский концерн «Газпром» ликвидирует 506 километров трубопроводов.

«Газпром» уничтожает сотни километров труб из-за «Турецкого потока»


Уровень мощностей сокращается вдвое – с 63 до 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Ликвидация коснется линейной части восточного маршрута «Южного коридора», а также газоизмерительной станции «Моршанская».

Трубы, подлежащие утилизации, находятся в Краснодарском крае, Ростовской, Волгоградской и Саратовской областях, сообщается в соответствующих материалах компании. Там же указано, что параллельно с этой ликвидацией будут законсервированы третья и четвертая очереди компрессорных станций «Русская», «Казачья» и «Кореновская». Из-за существующих неясностей, касающихся будущей реализации проекта «Южный поток», концерн «Газпром» вынужден обесценить эти объекты на 46 млрд рублей.

Напомним, что строительство трубопровода «Турецкий поток» ведется вместо «Южного потока», реализацию которого остановили в 2014 году. Через «Турецкий поток» планируется экспортировать часть российского газа, которая сегодня транспортируется через территорию Украины.
Экономика / Главные новости
Добавил: George21 Сегодня, 17:48
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Renault выпустит купе-кроссовер схожий с BMW
Баньщик переутомил Ксению Бородину и ее подруг
Зрители подозревают, что у Леры Голд есть не
LG готовит к выходу смартфон с раскладывающимся
Orbital ATK работает над космическим буксиром
Актёр Эдди Редмэйн стал отцом во второй раз
Алёна Савкина заявила, что хочет взять себе
Специалисты нашли последнюю научную работу
«Газпром» уничтожает сотни километров труб из-за
Физики нашли объяснение горячему излучению
В США собираются управлять атомной подлодкой с
Мать рэпера Тимати Симона Юнусова впервые
Зрители «Дома-2» убеждены, что Саша Черно уже
Брюсу Уиллису исполняется 63 года
Алена Савкина сказала, что слишком рано простила
Новое приложение позволит искать смартфон
Глюкоза станцевала для подписчиков за рулём
Японские астрономы открыли 15 новых экзопланет
Хейтеры считают, что Ольга Бузова
Новый образ Тины Канделаки разочаровал поклонников
Ольга Бузова возмутила поклонников неудачным
Новая версия BMW X2 пополнила каршеринговый парк
Дочь Елены Темниковой обучается основам выпечки у
Равшана Куркова выбрала для себя экстремальный
Стефания Маликова озадачила поклонников выбором
Елена Темникова презентовала новый «Фиолетовый»
В Qualcomm рассказали, какие смартфоны могут
Бюджетный кроссовер KIA Sportage наделят
В Турции самолет задержали на три часа из-за
2017 год отмечен атаками
Просмотреть все новости