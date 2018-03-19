IBM создала микрокомпьютер площадью 1 квадратный миллиметр

Специалистами из компании IBM был опубликован доклад, под названием «5 за 5», где описываются пять технологий, которые смогут изменить мир в ближайшие пять лет. Одной из технологий стал компьютер размером с крупицу соли. Подробнее о новой технологии расскажут на конференции Think 2018, которая пройдет 19 марта в Лас-Вегасе.Уже известно, что площадь компьютера составит 1 кв. мм. Специалисты рассказывают, что такие устройства будут встраиваться в товары, которые люди используют каждый день. Благодаря микрокомпьютеру люди смогут проверить происхождение и состав любой интересующей продукции. Такой компьютер оснастят сотнями тысяч транзисторов.