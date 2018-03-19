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Xiaomi выпускает электрическую многоцелевую плиту OCooker за 31 доллар

Компания Xiaomi в продажу запустила универсальную электрическую плиту версии OCooker. Внутренняя её поверхность является изготовленной из нержавеющей стали. Новая версия оценена всего в тридцать один доллар.

Xiaomi выпускает электрическую многоцелевую плиту OCooker за 31 доллар

Современная электрическая плита OCooker имеет способность сохранения тепла. Это позволяет пище оставаться горячей в течение нескольких часов. В устройстве можно регулировать огневую мощь либо интенсивность тепла. Также нагревательную поверхность оснащают двумя слоями нелипкого покрытия, предотвращающего коррозию. Надёжную кастрюлю, сделанную из нержавеющей стали можно отсоединять от электрической плиты, а также прочих горшков, которые установлены сверху, непосредственно для других целей приготовления.

В случае первого использования производителем рекомендуется, чтобы нагревание воды осуществлялось на варочном котле. Плита стоит тридцать один доллар. Она является доступной на базе Youpin Xiaomi.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 22:45
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