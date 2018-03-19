Xiaomi выпускает электрическую многоцелевую плиту OCooker за 31 доллар

Современная электрическая плита OCooker имеет способность сохранения тепла. Это позволяет пище оставаться горячей в течение нескольких часов. В устройстве можно регулировать огневую мощь либо интенсивность тепла. Также нагревательную поверхность оснащают двумя слоями нелипкого покрытия, предотвращающего коррозию. Надёжную кастрюлю, сделанную из нержавеющей стали можно отсоединять от электрической плиты, а также прочих горшков, которые установлены сверху, непосредственно для других целей приготовления.В случае первого использования производителем рекомендуется, чтобы нагревание воды осуществлялось на варочном котле. Плита стоит тридцать один доллар. Она является доступной на базе Youpin Xiaomi.