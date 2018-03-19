Суд арестовал имущество экс-супруги Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской

Сейчас кроме квартиры данные меры приняты по отношению к миллионному счету клиентки Ларисы Широковой, обвиненной в нарушении неприкосновенности частной жизни актера. Сам он тоже живет в одном доме с пианисткой, но не желает мириться с бывшей избранницей. Некоторые источники сообщают, что знаменитость может переехать в квартиру, которую ему подарили власти столицы. Пока там идет ремонт, но частично недвижимость принадлежит Татьяне Власовой, уехавшей в США к своему наследнику.Армен Джигарханян отказался от требований ко второму владельцу недвижимости бизнесмену Юрию Расстегину, а также подписал с его компанией тайное соглашение. Его представители готовы потребовать у Виталины Цымбалюк-Романовской 15 млн руб, но сама она уже подготовила 14 исков о клевете.