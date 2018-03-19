Хейтеры считают, что Ольга Бузова заинтересовалась своим концертным директором Арамом Арчером

Однако недавно, по всей видимости, Оля переключилась на своего концертного директора Арама Арчера. В Сети появился видеоролик, на котором запечатлено, как теледива отправилась в ресторан в обществе Арама. В кадрах известная ведущая станцевала мужчине откровенный танец.Стоит отметить, что пользователей Сети очень возмутил поступок Бузовой. Они подозревают, что та запала на Арчера, несмотря на то, что он женат и у него есть дети. К слову, подписчики звезды сочли ее действия низкими.