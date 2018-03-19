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Хейтеры считают, что Ольга Бузова заинтересовалась своим концертным директором Арамом Арчером

Еще не так давно знаменитая телеведущая реалити-шоу «Дом-2», а также исполнительница песен Ольга Бузова жаловалась подписчикам, что все ухажеры не оказали ей поддержки, когда она получила травму колена.

Хейтеры считают, что Ольга Бузова заинтересовалась своим концертным директором Арамом Арчером

Однако недавно, по всей видимости, Оля переключилась на своего концертного директора Арама Арчера. В Сети появился видеоролик, на котором запечатлено, как теледива отправилась в ресторан в обществе Арама. В кадрах известная ведущая станцевала мужчине откровенный танец.

Стоит отметить, что пользователей Сети очень возмутил поступок Бузовой. Они подозревают, что та запала на Арчера, несмотря на то, что он женат и у него есть дети. К слову, подписчики звезды сочли ее действия низкими.

dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:00
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