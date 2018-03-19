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Павел Воля прогнал со сцены телешоу «Песни» свою землячку

На телеканале ТНТ уже несколько суббот транслируют музыкальное телешоу «Песни». Участники пытаются покорить своим талантом реп-исполнителя Тимати и продюсера Макса Фадеева.

Павел Воля прогнал со сцены телешоу «Песни» свою землячку

Помимо Тимати и Фадеева в судьи каждый раз приглашают знаменитостей из шоу-биза. В шестом выпуске телешоу приглашенным судьей стал Павел Воля. Во время демонстрирования талантов вышла на сцену шестнадцатилетняя жительница Пензы - землячка юмориста. Артист, как только узнал, что девушка из родного города, принял решение без самого прослушивания провести её в следующий тур. Она никак не могла поверить в то, что прошла дальше, так что шоумену пришлось выталкивать девушку со сцены. Когда артистка ушла, Павел сказал, что хоть что-нибудь сделал для своего родного города.

Стоит отметить, что за кулисами начинающая исполнительница песен от случившегося пребывала в шоке так же, как и другие участники, которые позавидовали удаче соперницы.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:05
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