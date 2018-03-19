Ольга Бузова возмутила поклонников неудачным нарядом

«Одевает на себя не понятно что, а вроде и деньги есть, и возможности», «Оля! Вернись в блондинку!», «Сделай себе уже грудь и найти стилиста!», «Маникюр её ужасно не нравится», «Цвет маникюра кошмар какой-то», «Отстойные очки, впрочем как и она сама», - написали фолловеры Ольги Бузовой.

Ольга Бузова обновила свой микроблог, продемонстрировав фанатам новый образ в блестящем пиджаке. Телеведущая также похвасталась новенькими очками и яркими ногтями кислотного оттенка.Подписчики теледивы предложили ей больше не позориться и наконец-таки нанять стилиста, а также ей стоит увеличить маленькую грудь. В комментариях к публикации поклонники выразили свое негодование.