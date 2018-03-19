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Ольга Бузова возмутила поклонников неудачным нарядом

Поклонники известной телеведущей «Дома-2» Ольги Бузовой снова выразили негодование по поводу внешнего вида знаменитости. В этот раз критикой были затронуты ногти кислотного оттенка, а также неудачный наряд и отсутствие груди.

Ольга Бузова возмутила поклонников неудачным нарядом

Ольга Бузова обновила свой микроблог, продемонстрировав фанатам новый образ в блестящем пиджаке. Телеведущая также похвасталась новенькими очками и яркими ногтями кислотного оттенка.

Подписчики теледивы предложили ей больше не позориться и наконец-таки нанять стилиста, а также ей стоит увеличить маленькую грудь. В комментариях к публикации поклонники выразили свое негодование.

«Одевает на себя не понятно что, а вроде и деньги есть, и возможности», «Оля! Вернись в блондинку!», «Сделай себе уже грудь и найти стилиста!», «Маникюр её ужасно не нравится», «Цвет маникюра кошмар какой-то», «Отстойные очки, впрочем как и она сама», - написали фолловеры Ольги Бузовой.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:47
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