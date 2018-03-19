Facebook заподозрили в утечке данных 50 000 000 пользователей

Руководством Facebook планируется проведение тщательного расследования инцидента. Сотрудниками подразделения Facebook создана собственная фирма. Через неё установлены партнерские отношения с современной платформой Cambridge Analytica. Приложение тесно связно с избирательным штабом Дональда Трампа. Имеются подозрения, что собранные с помощью специального приложения данные касательно 50 000 000 пользователей Facebook незаконно использовали в рамках предвыборной гонки позапрошлого года.Данные собирали открытым способом. При этом пользователи отвечали на ряд вопросов. Вследствие этого формировался психологический их портрет. На сегодняшний день Cambridge Analytica сотрудничает с частной фирмой Global Science Research, которую создали работники соцсети, обвиняемые в утечке данных.