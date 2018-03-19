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Компания Audi выпустит компактный кроссовер Q1

В компании Audi разрабатывают компактный кроссовер под названием Q1. Новая модели призвана дополнить модельный ряд производителя, а также расширить линейку модификаций в семействе А1.

Компания Audi выпустит компактный кроссовер Q1


В интервью с журналистами Брем Шот — руководитель по продажам и маркетингу бренда Audi рассказал, что компании нельзя игнорировать мировую популярность на кроссоверы, а также покупательский спрос на автомобили данного класса. В настоящее время вопрос заключается в том, насколько компания может расширить модельный ряд кроссоверов внутри бренда. По словам господина Шота, немецкие производители сейчас пересматривают портфель, выпускаемой продукции и спустя 2-3 года под маркой Audi может выйти новый компактный кроссовер.

Стоит отметить, что на данный момент в линейке немецкого производителя самым компактным кроссовером считается модель Audi Q2.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 22:15
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