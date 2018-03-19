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Дочь Елены Темниковой обучается основам выпечки у своей бабушки

Елена Темникова показала поклонникам в Instagram, как её двухлетняя дочь обучается основам выпечки у своей бабушки. Пока звёздная мама отправляется на концерты, Татьяна Александровна делает из малышки настоящую хозяйку.

Дочь Елены Темниковой обучается основам выпечки у своей бабушки

На странице Елены Темниковой в Instagram появился ролик, на котором показано, как её двухлетняя дочь Александра с удовольствием учится у своей бабушки печь печенье. Малышка аккуратно раскатывает тесто, а затем с помощью специальной металлической формочки в виде цветов и сердечек получает готовое изделие.

Рядом стоящая бабушка Татьяна Александровна тут же перекладывает заготовки на подготовленный противень, а двухлетняя малышка продолжает рассказывать о том, каких размеров печенье она будет делать дальше.

В подписи к публикации Елена Темникова указала, что получила это видео уже сидя в самолёте, на котором летит в Нижний Новгород. Фанаты певицы написали в комментариях, что её дочь растёт настоящей умницей, а также очень похожа на свою маму.
dzen / Общество / Культура
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 16:35
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