Дочь Елены Темниковой обучается основам выпечки у своей бабушки

На странице Елены Темниковой в Instagram появился ролик, на котором показано, как её двухлетняя дочь Александра с удовольствием учится у своей бабушки печь печенье. Малышка аккуратно раскатывает тесто, а затем с помощью специальной металлической формочки в виде цветов и сердечек получает готовое изделие.Рядом стоящая бабушка Татьяна Александровна тут же перекладывает заготовки на подготовленный противень, а двухлетняя малышка продолжает рассказывать о том, каких размеров печенье она будет делать дальше.В подписи к публикации Елена Темникова указала, что получила это видео уже сидя в самолёте, на котором летит в Нижний Новгород. Фанаты певицы написали в комментариях, что её дочь растёт настоящей умницей, а также очень похожа на свою маму.