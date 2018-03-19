Apple собирается выпустить собственный MicroLED дисплей

Разработка дисплеев microLED ведется якобы на секретном предприятии компании, которое размещается в Санта-Кларе на территории Калифорнии. В этих экранах задействованы различные светоизлучающие вещества. Их качество лучше, чем в актуальных дисплеях OLED. Согласно ожиданиям, новые гаджеты будут более тонкими, яркими, энергоэффективными. Между тем не следует ожидать в скором времени появления такого рода экранов от Apple. Если говорить касательно Apple Watch речь ведётся минимум о 2 годах работы. Эта технология доберется до iPhone не раньше чем через 3 – 5 лет.Дело в том, что на территории Калифорнии пока нет мощностей для массового производства разработки. При этом сохранить за собой эту запатентованную технологию разработчик собирается на длительное время. Данные сведения официально не комментируются.