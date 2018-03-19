Apple собирается выпустить собственный MicroLED дисплей
Компания Apple приступила к работе над новыми своими современными энергоэффективными дисплеями microLED.
Разработка дисплеев microLED ведется якобы на секретном предприятии компании, которое размещается в Санта-Кларе на территории Калифорнии. В этих экранах задействованы различные светоизлучающие вещества. Их качество лучше, чем в актуальных дисплеях OLED. Согласно ожиданиям, новые гаджеты будут более тонкими, яркими, энергоэффективными. Между тем не следует ожидать в скором времени появления такого рода экранов от Apple. Если говорить касательно Apple Watch речь ведётся минимум о 2 годах работы. Эта технология доберется до iPhone не раньше чем через 3 – 5 лет.
Дело в том, что на территории Калифорнии пока нет мощностей для массового производства разработки. При этом сохранить за собой эту запатентованную технологию разработчик собирается на длительное время. Данные сведения официально не комментируются.
Разработка дисплеев microLED ведется якобы на секретном предприятии компании, которое размещается в Санта-Кларе на территории Калифорнии. В этих экранах задействованы различные светоизлучающие вещества. Их качество лучше, чем в актуальных дисплеях OLED. Согласно ожиданиям, новые гаджеты будут более тонкими, яркими, энергоэффективными. Между тем не следует ожидать в скором времени появления такого рода экранов от Apple. Если говорить касательно Apple Watch речь ведётся минимум о 2 годах работы. Эта технология доберется до iPhone не раньше чем через 3 – 5 лет.
Дело в том, что на территории Калифорнии пока нет мощностей для массового производства разработки. При этом сохранить за собой эту запатентованную технологию разработчик собирается на длительное время. Данные сведения официально не комментируются.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 22:00