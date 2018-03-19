Дональд Трамп планирует добиваться смертной казни для наркоторговцев

Директор совета Белого дома по внутренней политике Эндрю Бремберг заявил, что Минюст будет просить Конгресс США узаконить смертную казнь для наркодилеров в рамках существующего законодательства.По информации Центра по противодействию и предотвращению заболеваний США динамика обращений в экстренные службы в связи со случаями передозировки опиоидными наркотиками выросла на 30% с июля 2016 года по сентябрь 2017. В прошлом году опиоидный кризис в США Дональд Трамп назвал национальной трагедией.