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Дональд Трамп планирует добиваться смертной казни для наркоторговцев

Президент США Дональд Трамп, в качестве одного из методов борьбы с так называемым опиоидным кризисом, хочет внести предложение применять в отдельных случаях высшую меру наказания, сообщили представители Белого дома.

Дональд Трамп планирует добиваться смертной казни для наркоторговцев


Директор совета Белого дома по внутренней политике Эндрю Бремберг заявил, что Минюст будет просить Конгресс США узаконить смертную казнь для наркодилеров в рамках существующего законодательства.

По информации Центра по противодействию и предотвращению заболеваний США динамика обращений в экстренные службы в связи со случаями передозировки опиоидными наркотиками выросла на 30% с июля 2016 года по сентябрь 2017. В прошлом году опиоидный кризис в США Дональд Трамп назвал национальной трагедией.
Общество / Главные новости
Добавил: George21 Сегодня, 20:27
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