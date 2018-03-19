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Елена Темникова презентовала новый «Фиолетовый» клип, показав в нём семейную жизнь с роботом

Популярная исполнительница Елена Темникова презентовала фанатам новый «Фиолетовый» клип, в котором показала семейную жизнь с роботом. Не все поклонники певицы положительно отозвались о сюжете ролика, а кто-то даже заподозрил в нём плагиат на сериал «Чёрное зеркало».

Елена Темникова презентовала новый «Фиолетовый» клип, показав в нём семейную жизнь с роботом

Елена Темникова несколько дней назад уже сообщала своим подписчикам в Instagram о том, что именно сегодня, 19 марта состоится презентация её нового видеоклипа на песню «Фиолетовый». В ролике певица предстала в роли одинокой девушки, которая вместо настоящего мужчины заказала себе бойфренда-робота. Из-за того, что первая версия электронного партнёра постоянно давала свой, героине Темниковой пришлось избавиться от него, заменив более новой моделью.

Стоит отметить, что «Фиолетовый» клип Елены Темниковой, демонстрирующий семейную жизнь с роботом, смогли понять и положительно оценить не все слушатели. Некоторые просто не увидели никакого смысла в ролике, а кто-то даже заметил сходство сюжета с сериалом «Чёрное зеркало», намекнув создателям на то, что это можно считать плагиатом.
dzen / Общество / Культура
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 16:16
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