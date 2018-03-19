Елена Темникова презентовала новый «Фиолетовый» клип, показав в нём семейную жизнь с роботом

Елена Темникова несколько дней назад уже сообщала своим подписчикам в Instagram о том, что именно сегодня, 19 марта состоится презентация её новогона песню «Фиолетовый». В ролике певица предстала в роли одинокой девушки, которая вместо настоящего мужчины заказала себе бойфренда-робота. Из-за того, что первая версия электронного партнёра постоянно давала свой, героине Темниковой пришлось избавиться от него, заменив более новой моделью.Стоит отметить, что «Фиолетовый» клип Елены Темниковой, демонстрирующий семейную жизнь с роботом, смогли понять и положительно оценить не все слушатели. Некоторые просто не увидели никакого смысла в ролике, а кто-то даже заметил сходство сюжета с сериалом «Чёрное зеркало», намекнув создателям на то, что это можно считать плагиатом.