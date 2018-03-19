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Алсу в честь годовщины свадьбы продемонстрировала редкое фото с мужем

Алсу редко балует общественность фотографиями с мужем. Но недавно в честь годовщины свадьбы знаменитость порадовала многочисленных фанатов и продемонстрировала редкий снимок с любимым.

Алсу в честь годовщины свадьбы продемонстрировала редкое фото с мужем

Супруги отпраздновали никелевую свадьбу – это двенадцать лет со дня бракосочетания. Обнародованный в блоге Алсу снимок она оставила без комментариев, добавив к нему только смайлик в виде сердец. Фанаты исполнительницы песен отметили, что знаменитость и её любимый супруг прекрасно смотрятся вместе и выглядят невероятно счастливыми. Пост в течение суток сумел собрать более 100 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 500 поздравительных комментариев.

Стоит напомнить, что в 2006 года Алсу вышла замуж за бизнесмена Яна Абрамова. В 2006 году у супругов родилась дочка Сафина, через два года появилась на свет вторая дочь Микелла, а в 2016 году певица родила третьего ребёнка – сына Рафаэля.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:07
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