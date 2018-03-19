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Компания Chery преступила к тестированию нового внедорожника Exeed TX

В компании Chery приступили к испытанию нового серийного внедорожника Exeed TX. Концептуальная модель Chery Exeed TX была представлена публике в сентябре прошлого года на автосалоне во Франкфурте.

Компания Chery преступила к тестированию нового внедорожника Exeed TX


Накануне в сеть выложили первые шпионские фотографии кроссовера Chery Exeed TX. От концептуальной модели серийная версия автомобиля практически ничем не отличается. Построен кроссовер на новой платформе M3X, его габариты составляют 4 664/1 872/1 685 мм, а размер колёсной базы — 2 697 мм.

Как стало известно, в подкапотном пространстве кроссовера Chery Exeed TX будет установлен турбированный агрегат ёмкостью 1,6 литра производительностью 190 и 218 лошадиных сил. Комплектуется автомобиль либо механической трансмиссией, либо «роботом», а также переднеприводной системой.

Также кроссовер будет доступен в полноприводной версии с гибридной силовой установкой, состоящей электрического двигателя мощностью 116 «лошадей», комплекта высокоэффективных батарей и турбомотора ёмкостью 1,5 литра производительностью 150 «скакунов».
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 21:50
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