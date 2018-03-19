Компания Chery преступила к тестированию нового внедорожника Exeed TX

Накануне в сеть выложили первые шпионские фотографии кроссовера Chery Exeed TX. От концептуальной модели серийная версия автомобиля практически ничем не отличается. Построен кроссовер на новой платформе M3X, его габариты составляют 4 664/1 872/1 685 мм, а размер колёсной базы — 2 697 мм.Как стало известно, в подкапотном пространстве кроссовера Chery Exeed TX будет установлен турбированный агрегат ёмкостью 1,6 литра производительностью 190 и 218 лошадиных сил. Комплектуется автомобиль либо механической трансмиссией, либо «роботом», а также переднеприводной системой.Также кроссовер будет доступен в полноприводной версии с гибридной силовой установкой, состоящей электрического двигателя мощностью 116 «лошадей», комплекта высокоэффективных батарей и турбомотора ёмкостью 1,5 литра производительностью 150 «скакунов».