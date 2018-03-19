Российский космонавт опубликовал снимок "вершины мира"
Сергей Рязанский, космонавт из РФ, который в данное время находится на Международной космической станции, опубликовал в своем Instagram-аккаунте великолепный снимок вершины Эвереста. Снимок был сделан с космоса.
Сергей Рязанский часто публикует в своем «инстаграмном» аккаунте красочные снимки, сделанные с МКС. На этот раз космонавт выложил в Сеть великолепный фотоснимок вершины Эвереста, простирающегося на высоту более 9000 километров над уровнем моря.
Снимок вышел очень красочный и необычный.Эверест является настоящей «вершиной мира», так как это самая высокая точка Земли.
Сергей Рязанский часто публикует в своем «инстаграмном» аккаунте красочные снимки, сделанные с МКС. На этот раз космонавт выложил в Сеть великолепный фотоснимок вершины Эвереста, простирающегося на высоту более 9000 километров над уровнем моря.
Снимок вышел очень красочный и необычный.Эверест является настоящей «вершиной мира», так как это самая высокая точка Земли.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 21:45