Российский космонавт опубликовал снимок "вершины мира"

Сергей Рязанский часто публикует в своем «инстаграмном» аккаунте красочные снимки, сделанные с МКС. На этот раз космонавт выложил в Сеть великолепный фотоснимок вершины Эвереста, простирающегося на высоту более 9000 километров над уровнем моря.Снимок вышел очень красочный и необычный.Эверест является настоящей «вершиной мира», так как это самая высокая точка Земли.