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Российский космонавт опубликовал снимок "вершины мира"

Сергей Рязанский, космонавт из РФ, который в данное время находится на Международной космической станции, опубликовал в своем Instagram-аккаунте великолепный снимок вершины Эвереста. Снимок был сделан с космоса.

Российский космонавт опубликовал снимок "вершины мира"


Сергей Рязанский часто публикует в своем «инстаграмном» аккаунте красочные снимки, сделанные с МКС. На этот раз космонавт выложил в Сеть великолепный фотоснимок вершины Эвереста, простирающегося на высоту более 9000 километров над уровнем моря.

Снимок вышел очень красочный и необычный.Эверест является настоящей «вершиной мира», так как это самая высокая точка Земли.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 21:45
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