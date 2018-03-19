Звезда «Волк с Уолл-стрит» Джона Хилл впервые зарегистрировался в Instagram
Известный голливудский актёр и звезда фильма «Волк с Уолл-стрит» Джона Хилл на днях зарегистрировался в Instagram. Любимец американской публики хотел прорекламировать в социальной сети свою дебютный фильм, но подписчиков больше интересуют его похудение и бицепсы.
Джона Хилл, который многим известен по сыгранным ролям в кинокартинах «Волк с Уолл-стрит» и «Мачо и ботан», на днях впервые завёл свой собственный Instagram-профиль. Актёр не стал скрывать, что решился на это исключительно ради рекламы своего нового фильма «Середина 90-х», при создании которого он дебютировал, как режиссёр.
Несмотря на то, что с момента регистрации аккаунта в Instagram прошло всего пару дней, в подписчиках голливудского актёра уже насчитывается почти 25 тысяч пользователей. Каждый из них в комментариях просто восторгается тем, насколько сильно смог преобразиться Джона Хилл, а самые наблюдательные даже заметили на одной из фотографий бицепсы, которые актёр накачал с мая прошлого года.
Джона Хилл, который многим известен по сыгранным ролям в кинокартинах «Волк с Уолл-стрит» и «Мачо и ботан», на днях впервые завёл свой собственный Instagram-профиль. Актёр не стал скрывать, что решился на это исключительно ради рекламы своего нового фильма «Середина 90-х», при создании которого он дебютировал, как режиссёр.
Несмотря на то, что с момента регистрации аккаунта в Instagram прошло всего пару дней, в подписчиках голливудского актёра уже насчитывается почти 25 тысяч пользователей. Каждый из них в комментариях просто восторгается тем, насколько сильно смог преобразиться Джона Хилл, а самые наблюдательные даже заметили на одной из фотографий бицепсы, которые актёр накачал с мая прошлого года.