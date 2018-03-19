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Пользователи уверены в беременности Анастасии Тарасовой

В минувшие выходные экс-супруг Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов праздновал свой день рождения, но на этот раз обошелся без пышных торжеств, ограничившись скромным мероприятием в кругу ближайших людей.

Многие пользователи уверены, что этот факт связан с беременностью его третьей жены Анастасии Костенко.

Пользователи уверены в беременности Анастасии Тарасовой

В Сеть попал небольшой роли с празднования именин Тарасова, и зрители рассмотрели изменившуюся фигуру Тарасовой-Костенко и ее увеличившийся животик.

Пользователи и раньше подозревали, что Анастасия пребывает в интересном положении. так как в ее Instagram давно не появлялись свежие снимки, а на редких публикациях фигуру модели рассмотреть сложно из-за объемной одежды.

В ролике со дня рождения Дмитрия Тарасова Анастасия стоит в профиль и сомнения по поводу беременности Костенко отпали почти у всех.

dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:47
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