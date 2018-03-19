Пользователи уверены в беременности Анастасии Тарасовой

Многие пользователи уверены, что этот факт связан с беременностью его третьей жены Анастасии Костенко.В Сеть попал небольшой роли с празднования именин Тарасова, и зрители рассмотрели изменившуюся фигуру Тарасовой-Костенко и ее увеличившийся животик.Пользователи и раньше подозревали, что Анастасия пребывает в интересном положении. так как в ее Instagram давно не появлялись свежие снимки, а на редких публикациях фигуру модели рассмотреть сложно из-за объемной одежды.В ролике со дня рождения Дмитрия Тарасова Анастасия стоит в профиль и сомнения по поводу беременности Костенко отпали почти у всех.