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У Веры Брежневой красивое хобби

Вера Брежнева, являющаяся знаменитой исполнительницей песен, занялась коллекционированием орхидей. Певица у себя дома оборудовала целую оранжерею.

У Веры Брежневой красивое хобби

Артистка поведала, что орхидеи для неё — это символ страсти и любви. Брежнева рассказала, что выращивать эти цветы непросто, так как они очень прихотливы и капризны, при этом требуют много времени, в принципе как маленькие дети. Однако, по словам певицы, она умеет за ними ухаживать и делает это, ощущая гармонию с природой, а также с самой собой. Вера считает, что коллекционирование цветов это подходящее для неё хобби.

С приходом весны элегантные хобби появились у знаменитых женщин. К примеру, актриса Светлана Ходченкова увлеклась кройкой и шитьем. Артистка уделяет этому делу всё больше своего свободного времени, чем радует и себя и своих подруг.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 21:40
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