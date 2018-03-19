Ученые: Жизнь после смерти существует из-за усиленной работы мозга
Немецкие ученые получили новые доказательства существования жизни после смерти. Они заметили во время исследования усиленную работу мозга у трупов пациентов.
Специалисты изучили причину летальных исходов 9 человек, а также сравнили биотоки органа во время ухода из жизни и немного позже. Результаты удивили экспертов, заметивших аналогичные симптомы у данной категории лиц. Несмотря на завершение биологических процессов, он начинал активизироваться в усиленном режиме.
Специальное оборудование зафиксировала импульсы “распространяющейся депрессии”. Это позволит ученым понять видения пациентов, переживших клиническую смерть, а также работа нейронов дает шанс на возвращение людей с того света.
Специалисты изучили причину летальных исходов 9 человек, а также сравнили биотоки органа во время ухода из жизни и немного позже. Результаты удивили экспертов, заметивших аналогичные симптомы у данной категории лиц. Несмотря на завершение биологических процессов, он начинал активизироваться в усиленном режиме.
Специальное оборудование зафиксировала импульсы “распространяющейся депрессии”. Это позволит ученым понять видения пациентов, переживших клиническую смерть, а также работа нейронов дает шанс на возвращение людей с того света.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:50