Ученые: Жизнь после смерти существует из-за усиленной работы мозга

Специалисты изучили причину летальных исходов 9 человек, а также сравнили биотоки органа во время ухода из жизни и немного позже. Результаты удивили экспертов, заметивших аналогичные симптомы у данной категории лиц. Несмотря на завершение биологических процессов, он начинал активизироваться в усиленном режиме.Специальное оборудование зафиксировала импульсы “распространяющейся депрессии”. Это позволит ученым понять видения пациентов, переживших клиническую смерть, а также работа нейронов дает шанс на возвращение людей с того света.