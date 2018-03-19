В США власти усыпили каймановую черепаху после обеда щенком на глазах у школьников

Защитники животных обвинили его в жестоком обращении с представителями фауны, хотя родители защищают педагога, не совершившего плохих поступков. Собака доживала последние дни из-за тяжелой болезни и страшно мучилась, так что она просто стала наглядным пособием на уроке.После смерти хищной рептилии, активисты переключили внимание на чиновников. Они не понимают, почему они отдали такой приказ, если черепаха всеядна. Теперь им сложно выносить обвинения против биолога, потому что психика детей тоже не пострадала из-за такого зрелища.