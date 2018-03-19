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Невеста принца Гарри Меган Маркл не может смириться с отсутствием виртуального общения

Близкое окружение невесты принца Гарри во время беседы с журналистами рассказало, что она не может смириться с отсутствием виртуального общения. Меган Маркл скучает по соцсетям, хотя использовала их недолго.

Она была вынуждена удалить свои страницы после требования королевы Елизаветы II. Члены семьи не имеют права использовать сет для развлечений, а необходимая информация сообщается через представителей или публикуется на сайте дворца.

Невеста принца Гарри Меган Маркл не может смириться с отсутствием виртуального общения


Избранница принца не может отвыкнуть от такого досуга, но уже не может вернуться к прошлой жизни. Меган Маркл сложно воспринимает все традиции и уставы британских монархов, хотя старается следовать установленным правилам.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:25
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