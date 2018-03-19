Невеста принца Гарри Меган Маркл не может смириться с отсутствием виртуального общения

Она была вынуждена удалить свои страницы после требования королевы Елизаветы II. Члены семьи не имеют права использовать сет для развлечений, а необходимая информация сообщается через представителей или публикуется на сайте дворца.Избранница принца не может отвыкнуть от такого досуга, но уже не может вернуться к прошлой жизни. Меган Маркл сложно воспринимает все традиции и уставы британских монархов, хотя старается следовать установленным правилам.