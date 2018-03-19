Жители Гондураса запечатлели на видео полет НЛО
Исследователи получили сообщение от жителей Гондураса. Они запечатлели на видео полет НЛО и были удивлены такими событиями в стране.
Здесь пришельцы появляются редко, предпочитая не показывать себя людям. Многие эксперты были уверены в данной теории, пока население курортного города Тела не стало свидетелем необычного зрелища. В небе четко был виден загадочный объект, который не спешил исчезать в облаках, и продолжал свои наблюдения.
Пользователи сетей стали активно обсуждать просмотренный сюжет. Скептики были уверены, что народ увидел летающего змея и принял его за внеземные корабли гуманоидов, но большинство юзеров опровергли их доводы. Они не сомневаются, что НЛО действительно посетил этот уголок мира, где есть много достопримечательностей.
Здесь пришельцы появляются редко, предпочитая не показывать себя людям. Многие эксперты были уверены в данной теории, пока население курортного города Тела не стало свидетелем необычного зрелища. В небе четко был виден загадочный объект, который не спешил исчезать в облаках, и продолжал свои наблюдения.
Пользователи сетей стали активно обсуждать просмотренный сюжет. Скептики были уверены, что народ увидел летающего змея и принял его за внеземные корабли гуманоидов, но большинство юзеров опровергли их доводы. Они не сомневаются, что НЛО действительно посетил этот уголок мира, где есть много достопримечательностей.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:20