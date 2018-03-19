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Жители Гондураса запечатлели на видео полет НЛО

Исследователи получили сообщение от жителей Гондураса. Они запечатлели на видео полет НЛО и были удивлены такими событиями в стране.

Жители Гондураса запечатлели на видео полет НЛО


Здесь пришельцы появляются редко, предпочитая не показывать себя людям. Многие эксперты были уверены в данной теории, пока население курортного города Тела не стало свидетелем необычного зрелища. В небе четко был виден загадочный объект, который не спешил исчезать в облаках, и продолжал свои наблюдения.



Пользователи сетей стали активно обсуждать просмотренный сюжет. Скептики были уверены, что народ увидел летающего змея и принял его за внеземные корабли гуманоидов, но большинство юзеров опровергли их доводы. Они не сомневаются, что НЛО действительно посетил этот уголок мира, где есть много достопримечательностей.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:20
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