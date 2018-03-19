Пользователи увидели беременный живот Ксении Собчак

После того как были объявлены результаты выборов Собчак заявила, что не считает их провальными и рада, что лидирует среди кандидатов-демократов.Однако помимо выборов Ксения Собчак заинтриговала пользователей изменениями в своей фигуре, ведь многие отметили увеличившийся живот экс-ведущей «Дом-2».Хотя Ксения и скрывала свое возможное интересное положение под одеждой, в некоторых ракурсах оно явно прослеживалось.Впрочем, некоторые заинтересованные лица утверждают, что расплывшаяся фигура Собчак может быть результатом первых родов.Сама Ксении не комментирует эти слухи и старается избегать разговоров на тему своей личной жизни.