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Пользователи увидели беременный живот Ксении Собчак

Несмотря на четвертое место среди кандидатов на пост президента РФ, Ксения Собчак довольна результатами выборов.

После того как были объявлены результаты выборов Собчак заявила, что не считает их провальными и рада, что лидирует среди кандидатов-демократов.

Пользователи увидели беременный живот Ксении Собчак

Однако помимо выборов Ксения Собчак заинтриговала пользователей изменениями в своей фигуре, ведь многие отметили увеличившийся живот экс-ведущей «Дом-2».

Хотя Ксения и скрывала свое возможное интересное положение под одеждой, в некоторых ракурсах оно явно прослеживалось.

Пользователи увидели беременный живот Ксении Собчак

Впрочем, некоторые заинтересованные лица утверждают, что расплывшаяся фигура Собчак может быть результатом первых родов.
Сама Ксении не комментирует эти слухи и старается избегать разговоров на тему своей личной жизни.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:17
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