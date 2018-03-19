Пользователи увидели беременный живот Ксении Собчак
Несмотря на четвертое место среди кандидатов на пост президента РФ, Ксения Собчак довольна результатами выборов.
После того как были объявлены результаты выборов Собчак заявила, что не считает их провальными и рада, что лидирует среди кандидатов-демократов.
Однако помимо выборов Ксения Собчак заинтриговала пользователей изменениями в своей фигуре, ведь многие отметили увеличившийся живот экс-ведущей «Дом-2».
Хотя Ксения и скрывала свое возможное интересное положение под одеждой, в некоторых ракурсах оно явно прослеживалось.
Впрочем, некоторые заинтересованные лица утверждают, что расплывшаяся фигура Собчак может быть результатом первых родов.
Сама Ксении не комментирует эти слухи и старается избегать разговоров на тему своей личной жизни.
После того как были объявлены результаты выборов Собчак заявила, что не считает их провальными и рада, что лидирует среди кандидатов-демократов.
Однако помимо выборов Ксения Собчак заинтриговала пользователей изменениями в своей фигуре, ведь многие отметили увеличившийся живот экс-ведущей «Дом-2».
Хотя Ксения и скрывала свое возможное интересное положение под одеждой, в некоторых ракурсах оно явно прослеживалось.
Впрочем, некоторые заинтересованные лица утверждают, что расплывшаяся фигура Собчак может быть результатом первых родов.
Сама Ксении не комментирует эти слухи и старается избегать разговоров на тему своей личной жизни.