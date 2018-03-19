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Фанаты похвалили редакторов «Дома-2» за забавный сюжет для ухажёра Марины Тристановны

Фанаты похвалили редакторов телестройки «Дома-2» за забавный сюжет, который они придумали для ухажёра Марины Тристановны. Согласно имеющимся данным, Александр Ковалевский длительное время обманывал Абрамсон-старшую, за её спиной флиртуя с Ириной Агибаловой.

Фанаты похвалили редакторов «Дома-2» за забавный сюжет для ухажёра Марины Тристановны

Не успели поклонники как следует порадоваться за Марину Тристановну, которая, несмотря на свой немолодой возраст, всё же смогла завоевать сердце мужчины, как публику потрясла новость о возможном предательстве с его стороны. Сейчас зрители более чем уверены, что история, связанная с перепиской Александра Ковалевского с другой проектной бабушкой Ириной Агибаловой, является делом рук редакторов теелстройки.

По мнению пользователей сети, руководство «Дома-2» не могло просто так отпустить в свободную жизнь рейтинговую участницу Марину Тритсановну, не пощекотав перед этим нервы публике, а заодно и прибавив рейтингов самому шоу.

Фанаты считают, что команда телестройки хорошо поработала над сюжетом для ухажёра Абрамсон-старшей, приписав в эту историю и другую экс-участницу Ирину Агибалову. Сейчас зрители с нетерпением ожидают развязки сложившейся ситуации, надеясь, что Марина Тристановна всё же будет счастлива вместе с возлюбленным.
dzen / Общество / Культура
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 15:16
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