БТА -банк Кенеса Ракишева продолжает возвращать похищенные активы
Джозеф Четрит, являющийся бывшим партнёром Мухтара Аблязова, БТА-банку планирует передать два объекта недвижимости на территории Соединённых Штатов, а именно в Нью-Йорке. Также будет переданы деньги, общая сумма которых составляет 25,1 миллиона американских долларов. Это будет сделано в ходе мирового соглашения по делу, которое три года назад открыли против Мухтара Аблязова, а также Виктора Храпунова, являющегося бывшим руководителем алма-атинского акимата (региональный орган управления).
Джозеф Четрит, выступающий нью-йоркским девелопером, подписал с БТА-банком мировое соглашение в рамках процесса, который был инициирован Кенесом Ракишевым, являющимся новым собственником БТА. Данная информация передана представителями пресс-службы банковской организации. Согласно условиям мирового соглашения, Джозеф Четрит передал БТА пару объектов недвижимости, общая стоимость которых составляет 13,16 миллиона американских долларов, наличный платеж на 1,6 миллиона долларов, и 23,5 миллиона долларов, которые по приказу судебного исполнителя хранятся на депозите, а также будут освобождены непосредственно по завершению данного судебного дела. В свою очередь руководство БТА надеются, что данное разбирательство закончится уже во 2-ой половине 2018 года, пишет kommersant.ru
БТА, под руководством городских властей Алматы, а также Кенеса Ракишева в 2015 году подали иск в Южный окружной суд Нью-Йорка против Мухтара Аблязова - бывшего акционера банка, Triadou SPV S.A., а также Виктора и Ильяса Храпуновых. Согласно данным, переданным истцами, Джозеф Четрит принимал участие в сговоре с Виктором Храпуновым, являющимся бывшим акимом Алматы (глава регионального органа казахстанской исполнительной власти), а также Мухтаром Аблязовым, с целью скрытия денежной суммы в размере в 40 миллионов долларов.
Представителями БТА-банка отмечается, что Джозеф Четрит, являющийся бывшим партнером Мухтара Аблязова, пошел на сотрудничество. Вследствие этого часть спора смогли решить мирным путем. В официальном сообщении БТА значиться, что Ильяса Храпунова, являющегося одним из ответчиков, признали виновным в нарушениях условий конфиденциальности расшифровок свидетельских показаний истцов. В свою очередь суд установил, что Ильясом Храпуновым была организована утечка расшифровки показаний представителя банковской организации БТА в ряд средств массовой информации. Между тем отдельно подчеркивается некорректное поведение со стороны Ильяса Храпунова.
В свою очередь Кенес Ракишев отмечает, что представители организации уверены, что в будущем будут выявлены и возвращены на территорию Казахстана, прочие возможные скрытые активы. В данном случае будет задействована система правосудия Соединённых Штатов Америки. В отношении объектов, которые передал Джозеф Четрит, БТА подал требуемые документы, для дальнейшего оформления прав на недвижимость. По словам Кенеса Ракишева, после окончания регистрации, начнётся предметная работа с потенциальными покупателями.
Следует отметить, что Кенес Ракишев БТА-банк приобрел ещё в 2014 году. При этом он сдал банковскую лицензию. На сегодняшний день он занимается очисткой активов. С его стороны много претензий к бывшему собственнику организации - Мухтару Аблязову. Между тем среди выигранных уже дел следует выделить разбирательство в Лондонском Международном арбитраже по возврату 55 миллионов долларов с бывшего партнера Мухтара Аблязова по строительству башни под названием «Евразия» в рамках делового центра Павла Фукса - «Москва-Сити».
Джозеф Четрит, выступающий нью-йоркским девелопером, подписал с БТА-банком мировое соглашение в рамках процесса, который был инициирован Кенесом Ракишевым, являющимся новым собственником БТА. Данная информация передана представителями пресс-службы банковской организации. Согласно условиям мирового соглашения, Джозеф Четрит передал БТА пару объектов недвижимости, общая стоимость которых составляет 13,16 миллиона американских долларов, наличный платеж на 1,6 миллиона долларов, и 23,5 миллиона долларов, которые по приказу судебного исполнителя хранятся на депозите, а также будут освобождены непосредственно по завершению данного судебного дела. В свою очередь руководство БТА надеются, что данное разбирательство закончится уже во 2-ой половине 2018 года, пишет kommersant.ru
БТА, под руководством городских властей Алматы, а также Кенеса Ракишева в 2015 году подали иск в Южный окружной суд Нью-Йорка против Мухтара Аблязова - бывшего акционера банка, Triadou SPV S.A., а также Виктора и Ильяса Храпуновых. Согласно данным, переданным истцами, Джозеф Четрит принимал участие в сговоре с Виктором Храпуновым, являющимся бывшим акимом Алматы (глава регионального органа казахстанской исполнительной власти), а также Мухтаром Аблязовым, с целью скрытия денежной суммы в размере в 40 миллионов долларов.
Представителями БТА-банка отмечается, что Джозеф Четрит, являющийся бывшим партнером Мухтара Аблязова, пошел на сотрудничество. Вследствие этого часть спора смогли решить мирным путем. В официальном сообщении БТА значиться, что Ильяса Храпунова, являющегося одним из ответчиков, признали виновным в нарушениях условий конфиденциальности расшифровок свидетельских показаний истцов. В свою очередь суд установил, что Ильясом Храпуновым была организована утечка расшифровки показаний представителя банковской организации БТА в ряд средств массовой информации. Между тем отдельно подчеркивается некорректное поведение со стороны Ильяса Храпунова.
В свою очередь Кенес Ракишев отмечает, что представители организации уверены, что в будущем будут выявлены и возвращены на территорию Казахстана, прочие возможные скрытые активы. В данном случае будет задействована система правосудия Соединённых Штатов Америки. В отношении объектов, которые передал Джозеф Четрит, БТА подал требуемые документы, для дальнейшего оформления прав на недвижимость. По словам Кенеса Ракишева, после окончания регистрации, начнётся предметная работа с потенциальными покупателями.
Следует отметить, что Кенес Ракишев БТА-банк приобрел ещё в 2014 году. При этом он сдал банковскую лицензию. На сегодняшний день он занимается очисткой активов. С его стороны много претензий к бывшему собственнику организации - Мухтару Аблязову. Между тем среди выигранных уже дел следует выделить разбирательство в Лондонском Международном арбитраже по возврату 55 миллионов долларов с бывшего партнера Мухтара Аблязова по строительству башни под названием «Евразия» в рамках делового центра Павла Фукса - «Москва-Сити».
Экономика
Добавил: Роман Сегодня, 15:13