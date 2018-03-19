Солнечные бури могут создать угрозу для беспилотных автомобилей

А ничто не запутывает спутник, как солнечный шторм. Солнце, будучи огромной звездой, всего в восьми световых минутах от нас, находится в стадии постоянной солнечной активности, часть которой достигает Земли. Солнечные бури оцениваются по шкале от 1 до 5, при этом менее сильные штормы являются безобидными и их трудно заметить, кроме полярного сияния, которое они производят. Но более мощные способны разрушать электрические сети и спутники.Если бы произошел достаточно сильный шторм в мире, полном GPS-беспилотных автомобилей, транспортные средства должны быть запрограммированы на дополнительное автопилотирование, поскольку они больше нем смогут соединяться с GPS-спутниками и выяснить маршрут движения. Но улицы и шоссейные дороги, полные автомобилей, внезапно останавливающихся на обочине дороги, являются лучшим сценарием - худшее связано с несчастными случаями, и это плохо для промышленности и особенно для людей, едущих на этих автомобилях.Несмотря на сообщения о мощных солнечных и геомагнитных бурях, в ближайшее время серьезные штормы Земле не грозят, заявляют эксперты. Было несколько недавних, нарушивших радиосвязь на планете, но нет оснований бояться массивной солнечной бури, разрушающей энергетические сети.