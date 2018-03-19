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Захар Саленко снова может вернуться на телестройку «Дом-2»

В скором времени экс-участник «Дома-2» Захар Саленко снова может вернуться на телестройку. Об этом стало известно со слов Лилии Четрару, которая вместе с Сергеем Захарьяшем поддерживает молодого человека после разрыва отношений с Лерой Фрост.

Захар Саленко снова может вернуться на телестройку «Дом-2»

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Лилия Четрару ведёт активную жизнь в социальной сети Instagram, где периодически отвечает и на вопросы своих подписчиков. Недавно фолловеры поинтересовались тем, как живёт сейчас брошенный Лерой Фрост Захар Саленко. Девушка призналась, что молодой человек всё ещё переживает из-за расставания, ведь очень любил свою экс-подругу.

Также Четрару обмолвилась о том, что в скором времени жизнь Саленко может снова измениться, ведь он якобы получил предложение с «Дома-2» вновь стать полноправным участником реалити-шоу. Возлюбленная Сергея Захарьяша считает, что на данном этапе это будет наилучшим вариантом для экс-проектанта, ведь именно там он сможет реализовать себя в музыке, а может и всё же найдёт настоящую любовь.

Захар Саленко после расставания с Лерой Фрост продолжает работать менеджером, но, со слов Лилии Четрару, которая сейчас тесно с ним общается, он не совсем доволен своей работой, так что, скорее всего, согласится вернуться на телестройку.
dzen / Общество / Культура
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 14:57
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