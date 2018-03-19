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Названы рублёвые цены на новый компактный кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross

В компании Mitsubishi назвали стоимость кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross для российского рынка. Автомобиль в России будет доступен в пяти модификациях, их стоимость стартует от 1 399 000 рублей. В продаже Mitsubishi Eclipse Cross появится в конце апреля текущего года.

Названы рублёвые цены на новый компактный кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross


Базовая модификация компактного кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross оснащена 18-дюймовыми колёсными дисками, противотуманными осветителями. В функциональный перечень автомобиля входит обогрев передних кресел, климат-контроль, датчики давления в шинах, обогрев передних кресел USB-гнездо и различные водительские помощники.

В качестве силовой установки Mitsubishi Eclipse Cross выступит бензиновый агрегат с турбонагнетателем, его объём 1,5 литра, а производительность 150 лошадиных сил. Двигатель функционирует на бензине с октановым числом 92.

Кроссовер для российского рынка будут изготавливать в Японии. Руководство японской компании не исключает того, что производство Mitsubishi Eclipse Cross может быть локализовано.
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Добавил: Алина Сегодня, 20:55
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