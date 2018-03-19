Названы рублёвые цены на новый компактный кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross

Базовая модификация компактного кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross оснащена 18-дюймовыми колёсными дисками, противотуманными осветителями. В функциональный перечень автомобиля входит обогрев передних кресел, климат-контроль, датчики давления в шинах, обогрев передних кресел USB-гнездо и различные водительские помощники.В качестве силовой установки Mitsubishi Eclipse Cross выступит бензиновый агрегат с турбонагнетателем, его объём 1,5 литра, а производительность 150 лошадиных сил. Двигатель функционирует на бензине с октановым числом 92.Кроссовер для российского рынка будут изготавливать в Японии. Руководство японской компании не исключает того, что производство Mitsubishi Eclipse Cross может быть локализовано.