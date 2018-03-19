Мужчины не отвечают на чувства Даны Борисовой

Дана Борисова признаётся, что даже на недавнем отдыхе в Таиланде ждала звонка от мужчины, однако первой набрать ведущая не решилась. Она даже для того, чтобы привлечь его внимание, сфотографировалась в душе, продемонстрировав ему обнаженную грудь. Поклонники увидели грустные глаза девушки и начали заваливать её своими советами.Женщины отметили, что мужчины будут общаться с ней тогда, когда ведущая окончательно избавится от зависимости. Мужчины заявили, что готовы «заменить» Дане возлюбленного на ночь. Некоторые считают, что Борисовой мешают наладить отношения с мужчинами многочисленные скандалы. Стоит отметить недавний секс-скандал, где некий владикавказский молодой человек предоставил СМИ переписку, в которой девушка за деньги продавала себя мужчинам.