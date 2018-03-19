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Мужчины не отвечают на чувства Даны Борисовой

Дана Борисова в своём микроблоге Instagram призналась фолловерам, что влюблена, однако мужчина, не идёт на сближение, при этом всячески игнорирует её.

Мужчины не отвечают на чувства Даны Борисовой

Дана Борисова признаётся, что даже на недавнем отдыхе в Таиланде ждала звонка от мужчины, однако первой набрать ведущая не решилась. Она даже для того, чтобы привлечь его внимание, сфотографировалась в душе, продемонстрировав ему обнаженную грудь. Поклонники увидели грустные глаза девушки и начали заваливать её своими советами.

Женщины отметили, что мужчины будут общаться с ней тогда, когда ведущая окончательно избавится от зависимости. Мужчины заявили, что готовы «заменить» Дане возлюбленного на ночь. Некоторые считают, что Борисовой мешают наладить отношения с мужчинами многочисленные скандалы. Стоит отметить недавний секс-скандал, где некий владикавказский молодой человек предоставил СМИ переписку, в которой девушка за деньги продавала себя мужчинам.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:45
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