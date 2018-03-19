В одном эфире зрители «Дома-2» увидели настоящее лицо Александры Шевы и Елены Хроминой

Постоянные зрители молодёжного проекта «Дом-2» уже привыкли к тому, что в последнее время на телестройку приходят совсем не примерные девушки, мечтающие встретить своего принца и жить с ним долго счастливо. Основная часть нынешних участниц, по мнению фанатов, использует «Дом-2» в качестве саморекламы на телевидении.Ни для кого не секрет и то, что похвастаться своей примерностью не могут и Александра Шева с Еленой Хроминой, который недавно во время одного эфира смогли показать себя совершенно с новой стороны.Хромина, по мнению зрителей, не такая уж и бесстрашная, как пытается казаться, ведь дерётся она не совсем честно, а как только чувствует соперника посильнее — сразу сдаёт назад. Что касается Шевы, то устроенное ею свидание для Андрея Денисова показало, что девушку больше интересует то, допила ли она свой бокал, нежели диалог с молодым человеком.